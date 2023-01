Medien: Bochum schnappt sich BVB-Stürmer

Der VfL Bochum schnappt sich offenbar einen Stürmer aus der U23 von Borussia Dortmund. Laut ‚Tief im Westen – Das VfL-Magazin‘ und den ‚Ruhr Nachrichten‘ steht Moritz Broschinski vor einem Wechsel innerhalb des Ruhrgebiets.

Der VfL zahlt demnach eine kleine Ablöse für den 22-jährigen Neuner, dessen Vertrag beim BVB am Saisonende ausläuft. In der dritten Liga erzielte Broschinski in der laufenden Saison drei Tore in 15 Spielen. In Bochum soll er dem Profikader angehören.

