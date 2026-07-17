Salah vor schneller Unterschrift

Das Geheimnis, für welchen Klub Mohamed Salah in der kommenden Saison auflaufen wird, könnte bald gelüftet werden. Via Social Media teilt Ramy Abbas, der Berater des Ägypters, mit: „Wir wissen immer noch nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird. Aber wir werden es vielleicht sehr bald wissen.“ Salah hat den FC Liverpool im Sommer nach neun Jahren verlassen und ist ablösefrei auf dem Markt.

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In den vergangenen Monaten wurde der Linksfuß immer wieder mit Klubs in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es dabei aber noch nicht. Bei der Weltmeisterschaft sorgte Salah mit der ägyptischen Nationalmannschaft für Furore und hatte Finalist Argentinien im Achtelfinale am Rande einer Niederlage.