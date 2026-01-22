Peretz-Ersatz: HSV kauft Tangvik

Nach dem vorzeitigen Abgang von Bayern-Leihgabe von Daniel Peretz (25/FC Southampton) hielt der Hamburger SV Ausschau nach einem neuen Torhüter. Gehandelt wurden Kandidaten wie Kevin Müller (34/FC Schalke 04), Nicolas Kristof (26/SV Elversberg) oder Stefan Ortega (33/Manchester City). Letztlich fiel die Wahl aber auf einen in Deutschland noch unbekannten Namen.

Der Bundesligist teilt offiziell mit, dass Sander Tangvik (23) von Rosenborg Trondheim zu den Rothosen wechselt und einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Für den Norweger, der im vergangenen November erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde, zahlt der HSV dem Vernehmen nach zwischen 2,5 und vier Millionen Euro Ablöse.

In Hamburg ist der 1,93-Meter-Hüne zunächst als Ersatzkeeper eingeplant. Perspektivisch wird Tangvik aber zugetraut, Daniel Heuer Fernandes (33) als Nummer eins zu beerben. Für den 26-fachen norwegischen Meister aus Trondheim bestritt der junge Schlussmann bereits 85 Profispiele.

HSV-Sportdirektor Claus Costa freut sich über den Deal: „Sander besitzt eine starke Persönlichkeit. Er hat sich klar zu unserem Weg bekannt, nimmt die Aufgabe beim HSV als reizvolle Herausforderung an und ordnet sich in die bestehende Torwart-Hierarchie ein. Zugleich ist er maximal ambitioniert und soll mit seiner Energie den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten positiv beleben.“