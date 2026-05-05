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Offiziell La Liga

Terzic übernimmt in Bilbao

Seit seinem Abschied vom BVB war Edin Terzic ohne Anstellung. Im Sommer heuert der 43-Jährige in Spanien bei Athletic Bilbao an.

von Fabian Ley - Quelle: athletic-club.eus
1 min.
Edin Terzic im Porträt @Maxppp

Edin Terzic kehrt zurück an die Seitenlinie. Der deutsche Übungsleiter übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim La Liga-Klub Athletic Bilbao. Dort erhält Terzic einen bis 2028 datierten Vertrag.

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Im Baskenland tritt der 43-Jährige die Nachfolge von Vereinslegende Ernesto Valverde an, der sein Amt am Saisonende nach vier Jahren niederlegen wird. Für Terzic ist es der erste Job seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024.

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ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas.
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Erfahrungen im Ausland sammelte der gebürtige Mendener bereits zwischen 2013 und 2017 als Co-Trainer bei Besiktas und West Ham United. Zuletzt wurde Terzic unter anderem auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, ein neues Kapitel schlägt er nun aber in Spanien auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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