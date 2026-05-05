Terzic übernimmt in Bilbao

Edin Terzic kehrt zurück an die Seitenlinie. Der deutsche Übungsleiter übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim La Liga-Klub Athletic Bilbao. Dort erhält Terzic einen bis 2028 datierten Vertrag.

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Im Baskenland tritt der 43-Jährige die Nachfolge von Vereinslegende Ernesto Valverde an, der sein Amt am Saisonende nach vier Jahren niederlegen wird. Für Terzic ist es der erste Job seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024.

Erfahrungen im Ausland sammelte der gebürtige Mendener bereits zwischen 2013 und 2017 als Co-Trainer bei Besiktas und West Ham United. Zuletzt wurde Terzic unter anderem auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, ein neues Kapitel schlägt er nun aber in Spanien auf.