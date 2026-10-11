DFB-Rückkehr: Füllkrug bekommt Unterstützung

Rudi Völler kann sich eine Rückkehr von Niclas Füllkrug (33) in die deutsche Nationalmannschaft vorstellen. Im ‚Sport1-Doppelpass‘ bekräftigte der DFB-Sportdirektor angesprochen auf die gute Leistung des Stürmers inklusive Treffer gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (2:2): „Kopfbälle kann er, das ist schonmal Fakt. Wenn er solche Tore erzielt – ja, warum nicht? Jürgen Klopp wird das verfolgen die nächsten Spiele.“

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Einschränkend fügte Völler jedoch hinzu: „Man darf aber nicht vergessen: Wir reden über die EM in zwei Jahren, da ist er nochmal älter. Aber wenn es so weitergeht – er hat ja bewiesen, dass du ihn immer reinschmeißen kannst.“ Für alle Kandidaten gelte: „Gute Leistungen in der Bundesliga helfen.“