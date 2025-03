50 Millionen: Bundesliga-Topklub baggert an Amoura

Für die Vorschusslorbeeren sorgte Mohamed Amoura nach seinem Wechsel von Union Saint-Gilloise zum VfL Wolfsburg höchstselbst. „20 Tore sind mein Wunsch“, kündigte der Offensivspieler direkt nach seiner Leihe an, die sich mittlerweile per Kaufpflicht in einen 18-Millionen-Transfer umgewandelt hat. Nebenbei will er noch den Bundesliga-Titel für den schnellsten Spieler.

Nicht wenige belächelten die kühnen Ansagen, der Algerier ließ aber Taten folgen. Amoura ist fraglos der gefährlichste Offensivspieler der Wölfe. Bislang stehen neun Tore und sieben Vorlagen zu Buche. Und mit 35,58 km/h gehört er immerhin zur Top20 der Bundesliga.

Bayer baggert an Amoura

Längst hat es der 24-Jährige auf den Wunschzettel englischer Spitzenklubs geschafft. Und auch Eintracht Frankfurt wird nach dem Winterabgang von Omar Marmoush Interesse nachgesagt. Einen neuen Kandidaten bringen nun die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ ins Spiel. Demnach beschäftigt sich auch Bayer Leverkusen mit Amoura.

Der 30-fache Nationalspieler passe perfekt in das Beuteschema von Bayer-Coach Xabi Alonso. Günstig wäre ein Transfer im Sommer jedoch nicht. Die Regionalzeitungen taxieren eine mögliche Ablöse auf 50 Millionen Euro.

„Mo hat einen langfristigen Vertrag. Wir planen mit ihm. Grundsätzlich gilt: Wir werden ihn nicht gehen lassen, wenn wir nicht das bekommen, was er für den VfL Wolfsburg wert ist“, hat VfL-Manager Peter Christiansen bereits die harten Bandagen aus dem Schrank geholt.