Saison-Aus: Werder verkündet nächsten Ausfall

Beim SV Werder Bremen herrschen weiter große Personal-Probleme. Die ‚DeichStube‘ zitiert Cheftrainer Daniel Thioune am Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den FSV Mainz 05: „Der Krankenstand ist derart hoch, dass ich das nicht in zwei Minuten abgedeckt bekomme. Ich werde gleich noch einmal mit der medizinischen Abteilung zusammensitzen und dann sehen, was diese Woche möglich ist.“

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Gegen Mainz verletzte sich mit Julián Malatini ein weiterer Defensivspieler. „Bei ihm wird es gegen Wolfsburg wahrscheinlich ein Ausfall sein“, befürchtet Thioune und prognostiziert: „Es werden nicht allzu viele zurückkommen.“ Auch Senne Lynen, Niklas Stark und Amos Pieper fehlen verletzungsbedingt. Zudem bleibt die Rückkehr von Jovan Milosevic ungewiss, Thioune spricht beim Stürmer von einem „schmerzadaptiertem Problem“. Felix Agu und Samuel Mbangula feierten gegen die 05er immerhin ihr Kader-Comeback, Karim Coulibaly tauchte auf dem Spielberichtsbogen auf, war aber nicht einsatzfähig.

Update (15:34 Uhr): Malatini hat es schlimmer erwischt als gedacht. Die Grün-Weißen kommunizieren offiziell, dass sich der Argentinier einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk zugezogen habe. Damit fällt er die restliche Saison aus.