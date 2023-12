Baumgart & die Köln-Krise: „Werden die Situation besprechen“

Steffen Baumgart ist sich bewusst, dass sein Job als Cheftrainer beim 1. FC Köln zur Disposition stehen könnte. Vor dem morgigen Jahresabschluss gegen Union Berlin (18:30 Uhr) sagt der 51-Jährige in der ‚Bild‘: „Ich gehe mit dem klaren Gedanken ins Spiel, in Berlin erfolgreich zu sein. Unabhängig vom Ergebnis in Berlin werden wir die Situation besprechen. Das hat nichts mit einem positiven oder negativen Ergebnis zu tun. Das hat etwas mit der Gesamtsituation zu tun, wie das ganze halbe Jahr gelaufen ist.“ Als Tabellen-16. befinden sich die Geißböcke nach 14 Spieltagen mitten im Abstiegskampf.

„Die Situation ergibt es, dass du über den Trainer und die Situation diskutierst. Das ist ganz normal und gehört dazu“, sagt Baumgart weiter und merkt gleichzeitig an: „Ich kann mir nicht jeden Tag Sorgen um meinen Job machen. Ich muss klar bleiben, muss in meinen Handlungen klar bleiben und ich hoffe, dass ich das bin.“ Das Verhältnis zu Sportchef Christian Keller ist laut Baumgart trotz der sportlichen Situation noch intakt: „Unser Austausch ist genauso wie vorher. Es geht immer ein bisschen darum, als wenn Christian und ich gegeneinander und nicht miteinander arbeiten würden. Nein, wir haben einen sehr, sehr guten und klaren Umgang miteinander.“