Flick reagiert auf Aidoos Bayern-Bewerbung

Joseph Aidoos Traum, eines Tages für Bayern München zu spielen, ist mittlerweile bis zu Hansi Flick vorgedrungen. „Es gibt viele Spieler, die gerne beim FC Bayern spielen wollen. Wenn er die entsprechende Veranlagung und Qualität hat, dann glaube ich schon, dass man sich mit ihm befasst“, so die diplomatischen Worte des Bayern-Trainers gegenüber ‚Sport1‘.

Aidoo sagte zuletzt: „Ich sehe Samuel Kuffour als meinen Mentor an, denn ich denke, dass ich in der Zukunft bei Bayern München spielen werde und auch er war dort. Darum habe ich ihn immer bewundert. Das ist der Verein, der mein Herz erobert hat, als ich klein war.“ Bei La Liga-Klub Celta Vigo kommt der 25-jährige Innenverteidiger nur unregelmäßig in der Startelf zum Einsatz.