Kontaktaufnahme: Kownacki zum Nulltarif weg?

Heuert Dawid Kownacki (29) erneut in der zweiten Liga an? Ein Bericht des ‚kicker‘ suggeriert, dass Hannover 96 Kontakt zu dem bei Werder Bremen nicht mehr gefragten Mittelstürmer aufgenommen hat. Die ‚Bild‘ ergänzt, dass die Grün-Weißen den Polen (sieben Länderspiele) ein Jahr vor Vertragsende unter Umständen sogar ablösefrei ziehen lassen, würden, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen.

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Kownacki, der zuletzt öffentlich von Energie Cottbus umgarnt wurde, soll an der Weser rund eine Million Euro brutto jährlich kassieren. Die vergangenen zwei Spielzeiten verbrachte er leihweise bei Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC in Liga zwei. Künftig könnte es für den Rechtsfuß in Niedersachsen weitergehen. Dort befindet man sich nach dem erfolglosen Vorstoß bei Davie Selke (31/Basaksehir) weiterhin auf der Suche nach einem neuen Torjäger.