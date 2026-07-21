Noah Atubolu (24) vom SC Freiburg hat zwei Interessenten abgesagt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird der Schlussmann nicht zu den Premier League-Aufsteigern Hull City oder Coventry City wechseln. Andere Optionen auf der Insel sollen den früheren deutschen DFB-Junioren-Nationalkeeper mehr reizen.

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Weiterhin im Rennen befinden sich der AFC Bournemouth, Aston Villa und ein namentlich bislang nicht genannter englischer Topklub. Im Breisgau hat Atubolu nach der Verpflichtung von Mio Backhaus (22) keine Perspektive mehr, er soll ein Jahr vor Vertragsende verkauft werden. 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Um einen Transfer nicht zu gefährden, hat er die Freiburger laut der ‚Bild‘ darum gebeten, nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen zu müssen.