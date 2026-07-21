Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Atubolu verteilt zwei Körbe

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Noah Atubolu im Porträt @Maxppp

Noah Atubolu (24) vom SC Freiburg hat zwei Interessenten abgesagt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird der Schlussmann nicht zu den Premier League-Aufsteigern Hull City oder Coventry City wechseln. Andere Optionen auf der Insel sollen den früheren deutschen DFB-Junioren-Nationalkeeper mehr reizen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiterhin im Rennen befinden sich der AFC Bournemouth, Aston Villa und ein namentlich bislang nicht genannter englischer Topklub. Im Breisgau hat Atubolu nach der Verpflichtung von Mio Backhaus (22) keine Perspektive mehr, er soll ein Jahr vor Vertragsende verkauft werden. 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Um einen Transfer nicht zu gefährden, hat er die Freiburger laut der ‚Bild‘ darum gebeten, nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen zu müssen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hull
Coventry
Bournemouth
Villa
Noah Atubolu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hull Logo Hull City
Coventry Logo Coventry City
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Villa Logo Aston Villa
Noah Atubolu Noah Atubolu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert