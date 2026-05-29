Köln bestätigt Lund-Abflug

Der 1. FC Köln verzichtet auf eine Festverpflichtung von Kristoffer Lund (24). Das bestätigte Vizepräsident Ulf Sobek am gestrigen Donnerstagabend in einer Medienrunde: „Wir haben heute Kristoffer Lund mitgeteilt, dass er nicht Teil des neuen Kaders sein wird. Wie bei Cenk Özkacar gilt: Lundi kann sich wahrlich nicht vorwerfen lassen, sein Herz nicht beim FC gelassen zu haben. Im Gesamtpaket war es dann aber die Entscheidung, ihn nicht in die neue Saison zu übernehmen.“

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Update (9:02 Uhr): Jetzt verkündet Köln die Entscheidung auch offiziell.

ℹ️ Die Wege von Kristoffer Lund und dem 1. FC Köln trennen sich nach einer Saison. Der 24-jährige Linksverteidiger war per Leihe vom italienischen Palermo FC ans Geißbockheim gewechselt. Der FC wird die Kaufoption nicht ziehen.

Wir wünschen Dir alles Gute, Lundi 🫶

_#effzeh pic.twitter.com/ps02QyJJ3h — 1. FC Köln (@fckoeln) May 29, 2026

Lund verbrachte die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis in der Domstadt. Eigentlich hätten die Kölner die Zusammenarbeit mit dem linken Außenbahnspieler gerne fortgesetzt, die mit dem FC Palermo ausgehandelte Kaufoption über zwei bis drei Millionen Euro ist dem Bundesligisten aber offenbar zu teuer. In 35 von 36 möglichen Partien stand der US-Amerikaner (sieben Länderspiele) für den FC auf dem Rasen.