Leipzig-Kader: Eine gute, eine schlechte Nachricht

RB Leipzig wird gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr) voraussichtlich wieder auf Johan Bakayoko zurückgreifen können. Wie der Verein mitteilt, fehlt beim 22-Jährigen nur noch die Bestätigung durch das Abschlusstraining. Der Flügelspieler hatte das Pokalspiel gegen den FC Magdeburg (3:1) aufgrund muskulärer Beschwerden verpasst.

Bakayoko war im Sommer von der PSV Eindhoven zu den Sachsen gewechselt und bestritt seitdem 13 Pflichtspiele. Zuletzt verlor er aber seinen Stammplatz an die stark aufspielende Flügelzange um Antonio Nusa (20) und Yan Diomande (19). Eine deutlich längere Pause als Bakayoko droht hingegen Mittelstürmer Rômulo. Eine Sehnenreizung könnte den 23-jährigen Brasilianer laut ‚Sky‘ für das gesamte restliche Jahr außer Gefecht setzen.