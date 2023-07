Weltrekord-Angebot für Mbappé

Die Wechselposse um Kylian Mbappé spitzt sich weiter zu. Seitdem der französische Stürmer Paris St. Germain darüber informiert hat, dass er seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern wird, dominiert das Drama um den 24-Jährigen die Schlagzeilen. Der jüngste Eskalationspunkt: Mbappé wurde nicht in das Aufgebot für Paris‘ Vorbereitungstour in Japan berufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während PSG Mbappé unter keinen Umständen in einem Jahr ablösefrei ziehen lassen möchte, schließt der Superstar aktuell einen langfristigen Verbleib aus. Mit Real Madrid soll sich der pfeilschnelle Franzose bereits über einen ab Sommer 2024 gültigen Vertrag einig sein. Mbappés Absicht ist also klar: Noch ein Jahr in Paris bleiben, den kolportierten Treuebonus über 90 Millionen Euro abkassieren, anschließend ablösefrei nach Madrid wechseln und ein nettes Sümmchen an Handgeld kassieren.

Lese-Tipp

Kolo Muani sagt Al Hilal ab

300-Millionen-Angebot

Nun bietet sich für Paris aber unter Umständen ein profitabler Ausweg aus der verzwickten Situation. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, hat Al Hilal ein Angebot über 300 Millionen Euro für Mbappé beim französischen Hauptstadtklub eingereicht. Sollte der vom Saudi-Verein anvisierte Deal tatsächlich über die Bühne gehen, wäre dies eine Weltrekordsumme. Die Bestmarke für den teuersten Transfer aller Zeiten hält bis dato Neymar, der 2017 für 222 Millionen vom FC Barcelona nach Paris gewechselt war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch Mbappé selbst könnte fürstlich abkassieren. Berichten zufolge bietet Al Hilal dem Sprinter einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von 200 Millionen Euro pro Jahr. Das Gesamtvolumen für den Transfer könnte sich also auf sagenhafte 700 Millionen belaufen.