Lukaku: Bayern-Gerüchte und der Traum von Inter

Am gestrigen Montag sorgte Robert Lewandowski mit seinem öffentlich vorgetragenen Wechselwunsch für Aufruhr beim FC Bayern. „Ich kann mir nicht vorstellen, die Zusammenarbeit mit den Bayern nach den Ereignissen der letzten Monate fortzusetzen. Der Transfer wird für beide Seiten das Beste sein“, erklärte der Stürmer der Münchner auf einer Pressekonferenz.

Auch wenn noch unklar ist, ob die Bayern nachgeben und Lewandowski ein Jahr vor Vertragsschluss tatsächlich verkaufen werden, kommen nach wie vor Gerüchte um potenzielle Nachfolger des Polen auf. Neben Sasa Kalajdzic (24) vom VfB Stuttgart, der in den vergangenen Wochen immer wieder in München gehandelt wurde, bringt der italienische Journalist Giacomo Iacobellis nun einen deutlich prominenteren Namen mit dem Deutschen Meister in Verbindung.

Gespräche mit den Bayern?

Iacobellis zufolge zeigen die Bayern Interesse an Romelu Lukaku vom FC Chelsea. Die Münchner seien im Transferpoker der „große Rivale“ von Inter Mailand, das ebenfalls um den 29-jährigen Belgier werbe. Anders als die Nerazzurri, die Lukaku gerne per Leihe zurückholen würden, strebe der FC Bayern einen festen Transfer des bulligen Neuners an und könne einen Dreijahresvertrag anbieten.

Lukaku war erst im vergangenen Sommer für 113 Millionen Euro von Inter zu Chelsea gewechselt, erlebte dort aber eine durchwachsene Saison ohne klaren Stammplatz. Ende Dezember erklärte er zudem in einem Interview, dass er an der Stamford Bridge nicht glücklich sei.

Frühe Anzeichen für einen Transfer, der im Sommer vollzogen werden könnte? Die Indizien verdichten sich zumindest. Nach übereinstimmenden Berichten aus England und Italien trennte sich Lukaku jüngst von seinem Berater Federico Pastorello und lässt sich nun von einem Anwalt betreuen.

Traum von Inter

Laut Iacobellis wird sich dieser noch in dieser Woche mit Vertretern des FC Bayern treffen. Bessere Chancen auf eine Verpflichtung des Chelsea-Stürmers hat aber offenbar Inter. Wie Fabrizio Romano und ‚Sky Italia‘ übereinstimmend berichten, steht am heutigen Dienstag auch ein Treffen mit den Nerazzurri auf dem Terminplan von Lukakus Anwalt.

Laut Romano ist es zudem der Traum des Spielers, zu Inter zurückzukehren. Die Bayern werden also wohl noch einige Überzeugungsarbeit leisten müssen, insofern sie bei Lukaku ernst machen wollen.