Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Neben dem Wechsel-Theater um Robert Lewandowski bemühen sich die Münchner weiterhin um Neuzugänge. Ajax Amsterdams Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (20) wird am morgigen Samstag an der Säbener Straße zur Vertragsunterschrift erwartet. Zudem erhöht Bayern die Schlagzahl im Werben um Liverpools Sadio Mané (30) und hat ein verbessertes Angebot eingereicht.

Borussia Dortmund

Nach etlichen Neuverpflichtungen stehen beim BVB Abschiede ins Haus. Steffen Tigges steht unmittelbar vor dem Wechsel zum 1. FC Köln. Der Verkauf des 23-jährigen Angreifers soll zwischen zwei und drei Millionen Euro einbringen.

Bayer Leverkusen

Die Werkself lässt sich die Vertragsverlängerung mit Torjäger Patrik Schick Einiges kosten. Laut der ‚Sport Bild‘ streicht der 26-Jährige nach seiner Verlängerung bis 2027 ein Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro ein. Damit ist der Tscheche bestbezahlter Leverkusener der Vereinsgeschichte.

RB Leipzig

Marcel Halstenberg bleibt den Sachsen treu. Der 30-jährige Linksverteidiger, der seit 2015 die Schuhe für die Roten Bullen schnürt, verlängerte Anfang der Woche seinen Vertrag bis 2024 interessiert.

Union Berlin

Lennart Grill ist ein Kandidat auf den Posten als Ersatzkeeper bei den Eisernen. Der 23-jährige von Bayer Leverkusen soll für ein Jahr auf Leihbasis kommen.

SC Freiburg

Die Breisgauer bemühen sich um Verstärkung für die Offensive. Nach FT-Informationen hat der SC Kontakt zum Umfeld von Mittelstürmer Bamba Dieng (22) von Olympique Marseille aufgenommen.

1. FC Köln

Neben der geplanten Verpflichtung von Mittelstürmer Steffen Tigges vom BVB wollen die Geißböcke zeitnah die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Steffen Baumgart unter Dach und Fach bringen. Dem Kölner ‚Express‘ zufolge ist die „Vertragsverlängerung jetzt nur noch Formsache“.

Mainz 05

Die 05er dünnten diese Woche ihren Kader aus. Paul Nebel (leihweise zum Karlsruher SC) und David Nemeth (FC St. Pauli) verlassen die Rheinhessen in Richtung zweite Liga. Kevin Stöger, dessen Vertrag ausläuft, steht derweil vor dem Wechsel zum VfL Bochum.

TSG Hoffenheim

Maximilian Beier wird weiter in den Plänen der TSG eine Rolle spielen. Der 19-jährige Angreifer verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2025 und wird noch ein weiteres Leihjahr bei Hannover 96 bleiben, um seine Entwicklung fortzusetzen.

Borussia Mönchengladbach

Neu-Trainer Daniel Farke könnte Ex-Schützling Christos Tzolis von Norwich City zu den Fohlen lotsen. Der griechischen Zeitung ‚Sportime‘ zufolge hat Farke bereits „grünes Licht“ für die Verpflichtung des 20-jährigen Linksaußen gegeben.

Eintracht Frankfurt

Beim Europa League-Sieger könnte schon bald ein neuer Linksverteidiger auf der Matte stehen. Wie das türkische Sportmedium ‚NTV Spor‘ berichtet, haben sich die Hessen mit Besiktas auf die Konditionen eines Wechsels von Ridvan Yilmaz geeinigt. Rund fünf Millionen Euro Ablöse stehen für den 21-Jährigen im Raum.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe holen einen neuen Rechtsverteidiger an Bord. Vom 1. FC Nürnberg kommt Kilian Fischer und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Die Wölfe verpflichten U21-Nationalspieler Kilian Fischer Der 21-Jährige kommt vom @1_fc_nuernberg und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim VfL. Willkommen in Wolfsburg, Kilian! 🐺👏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uAoLvvXI47 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 10, 2022

VfL Bochum

Stammkeeper Manuel Riemann bleibt dem Revierklub erhalten. Der 33-Jährige verlängerte am gestrigen Donnerstag seinen Vertrag bis 2025. Auch Innenverteidiger Vasilios Lampropoulos (32) erhielt ein neues Arbeitspapier bis 2023. Darüber hinaus holen die Bochumer Spielmacher Kevin Stöger zurück an alte Wirkungsstätte.

🔙☺️ Kevin #Stöger kehrt nach Bochum zurück und hat anne Castroper einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Schön, dass du wieder da bist, Stögi! 💙🤍#meinVfL #Stöger2024 pic.twitter.com/kddSnX1YLI — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 10, 2022

FC Augsburg

Der FCA präsentierte diese Woche den Nachfolger für Markus Weinzierl. Enrico Maaßen wird von nun an die Kommandos von der Seitenlinie geben. Der 38-Jährige trainierte zuvor die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Der FC Augsburg hat seinen Wunschtrainer verpflichtet! ✅ Der 38-Jährige kommt von Borussia Dortmund zum #FCA. Herzlich willkommen bei Rot-Grün-Weiß! ❤️💚🤍

📄 Weitere Infos: https://t.co/tNsQduqY5y pic.twitter.com/fv3ojVMwGN — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 8, 2022

VfB Stuttgart

Mateo Klimowicz (21), Roberto Massimo (21) und Ömer Beyaz (18) sollen laut ‚Sport Bild‘ fern vom VfB über eine Leihe Spielpraxis sammeln. Das Trio kam in der abgelaufenen Saison selten zum Einsatz bei den Schwaben.

Hertha BSC

Die Alte Dame will sich auf der Torhüterposition verändern. Stammkeeper Alexander Schwolow steht zur Disposition und beim FC Schalke 04 auf der Liste. Die Berliner haben ihrerseits fünf Kandidaten als Ersatz im Blick: Stefan Ortega, Timo Horn, Bernd Leno, Philipp Köhn und Odisseas Vlachodimos.

Schalke 04

Die Königsblauen waren in dieser Woche so aktiv, wie kein ein anderer Klub. Am Dienstag wurde Cheftrainer Frank Kamer offiziell vorgestellt. In den folgen Tagen gab S04 die Verpflichtungen von Tobias Mohr, Florent Mollet, Justin Heekeren sowie die Verlängerung mit Michael Langer bekannt. Darüber hinaus bleibt Leihspieler Dong-gyeong Lee ein halbes Jahr länger und Mittelfeldspieler Tom Krauß kommt auf Leihbasis mitsamt Option von RB Leipzig.

Ich werde Schalker ⚔️

Für mich ist jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, ab kommender Saison darf ich für meinen herzensverein spielen.

Ich habe unfassbar Bock auf euch Fans und auf die neue Aufgabe 🔵⚪️ #TK6 @s04 pic.twitter.com/5EIk2O2Mox — Tom Krauß (@tomkrauss14) June 10, 2022

Werder Bremen

Nach mehreren Verpflichtungen für die Defensive haben die Grün-Weißen auch Verstärkung für die Offensive an der Angel. Sarpreet Singh befindet sich im Anflug auf Bremen. Der 23-Jährige vom FC Bayern soll zwischen 300.000 und 400.000 Euro Ablöse kosten.