Überragender Braithwaite führt Barça zum Sieg | Die Noten zum ersten Spiel der Post-Messi-Ära

Der FC Barcelona ohne Lionel Messi – eigentlich nicht vorstellbar. Am heutigen Sonntagabend bestritten die Katalanen ihr erstes Pflichtspiel ohne den begnadetsten Fußballspieler der Welt. Mit 4:2 schlugen die Blaugrana Real Sociedad San Sebastián.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auffällig war, dass Trainer Ronald Koeman im Gegensatz zur vergangenen Saison auf ein 4-3-3-System setzte. Zuvor hatte der Niederländer ein System mit Dreierkette favorisiert – ein Dorn im Auge vieler Barça-Anhänger.

Zum Spiel: Antoine Griezmann begann spielfreudig. Gleich in der zehnten Minute schrammte ein sehenswerter Fallrückzieher des Franzosen knapp am gegnerischen Tor vorbei. Häufig standen sich der Edeltechniker und Messi in den vergangenen zwei Jahren auf den Füßen, der 30-Jährige deutete zu Beginn an, dass er sich viel für die Zeit nach Messi vorgenommen hat.

Braithwaite entscheidet die Partie

Den ersten Treffer besorgte jedoch ein anderer. Nach scharf getretenem Freistoß aus dem Halbfeld von Neuzugang Memphis Depay erzielte der völlig freistehende Gerard Piqué Barças erstes Saisontor per Kopf. Das Spiel plätscherte fortan vor sich hin. Barça kontrollierte Spiel und Gegner, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Kurz vor Halbzeitpfiff stach Martin Braithwaite dann doch noch einmal zu und erzielte das 2:0.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Barça zunächst nichts anbrennen. Der stark aufgelegte Braithwaite erzielte seinen zweiten Treffer zum vermeintlich spielentscheidenden 3:0. Sociedad, das besser aus der Kabine gekommen war, wirkte im Anschluss demoralisiert. In der Schlussphase gelangen den Basken dann aber überraschend zwei Treffer innerhalb von drei Minuten. Der Doppelschlag kam jedoch zu spät: Letztlich gelang Barça der letzte Treffer des Abends zum 4:2-Endstand.

Torfolge

1:0 Piqué (19.): Depay schnappt sich den ruhenden Ball und schlägt eine punktgenaue Flanke aus dem Halbfeld auf Piqué. Der Innenverteidiger wird sträflich allein gelassen und köpft Barça zur Führung.

2:0 Braithwaite (47.): Adnan Januzaj verliert den Ball in der eigenen Hälfte. De Jong schaltet schnell und nutzt den entstanden Raum über Außen. Eine butterweiche Flanke des Niederländers verwertet Braithwaite zum 2:0.

3:0 Braithwaite (59.): Depay und Alba kombinieren sich über die linke Seite durch. Albas Flanke wird von Sociedads Schlussmann Álex Remiro unglücklich in die Mitte abgewehrt, wo der lauernde Braithwaite abstaubt.

3:1 Lobete (82.): Nach schönem Schnittstellenpass von Ander Barrenetxea erzielt der 20-jährige Julen Lobete in seinem Profi-Debüt den Anschlusstreffer.

3:2 Oyarzarbal (85.): Ein wunderschöner Freistoß von Mikel Oyarzabal bringt Sociedad zurück in die Partie. Der Ball fliegt aus rund 25 Metern unhaltbar für Keeper Neto in den Winkel.

4:2 Roberto (91.): Die endgültige Entscheidung. Braithwaite bricht nach schönem Zuspiel von Griezmann über Außen durch. Die scharfe Hereingabe nutzt Roberto zum 4:2.

Die Noten

Eingewechselt:

71' Emerson für Dest

71' Roberto für de Jong

83' González für Busquets

83' Araújo für García

90' Lenglet für Depay