Einigung: Bayer verleiht Ben Seghir

Am heutigen Dienstag vermeldete Bayer Leverkusen, dass Eliesse Ben Seghir vorerst verletzt ausfällt. Die Leihpläne durchkreuzt die Diagnose aber keinesfalls.

von Santi Aouna - seb_nonda - David Hamza - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Eliesse Ben Seghir auf der Bank @Maxppp

Bayer Leverkusen und die AS Monaco haben in den Verhandlungen um eine Leihe von Eliesse Ben Seghir (20) einen Durchbruch erzielt. Nach FT-Informationen besteht in den wichtigsten Punkten eine Einigung, nur noch letzte Details sind zu klären.

Schon länger liefen die Gespräche, die heute vermeldete Sprunggelenksverletzung des Offensivspielers ließen dann Zweifel aufkommen, ob der Transfer platzt – danach sieht es nach aktuellem Stand der Dinge aber nicht aus.

Ben Seghir war erst im Sommer für 32 Millionen Euro aus Monaco nach Leverkusen gekommen. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der marokkanische Nationalspieler bei Bayer bislang aber nicht (200 Ligaminuten, keine Torbeteiligung).

Neuen Aufschwung erhoffen sich alle Beteiligten jetzt von der temporären Rückkehr ins Fürstentum. Ben Seghirs Vertrag am Rhein läuft noch bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
