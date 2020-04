Spurs: Wechselfreigabe für Kane?

Harry Kane, Torjäger, Lebensversicherung im Angriff, Kapitän und Aushängeschild von Tottenham Hotspur ist scheinbar auf dem Transfermarkt. Dies berichtet der ‚Daily Mirror‘. Spurs-Präsident Daniel Levy macht sich demnach große Sorgen um die Finanzen des Vereins und stehe einem möglichen Kane-Verkauf offen gegenüber.

Die Coronakrise und die damit verbundenen Verluste sollen bei den Spurs zu einem Umdenken in der Causa Kane geführt haben. Ein Verkauf des England-Kapitäns soll die Rekordsumme von umgerechnet 228 Millionen Euro einspielen. Der 26-Jährige Angreifer ist noch bis 2024 an Tottenham gebunden und war vor seiner Oberschenkelverletzung in blendender Form.

Die finanzielle Last des Klubs ist enorm. Rund 725 Millionen Euro sind noch für das 2019 eröffnete Tottenham Hotspur Stadium abzubezahlen. Zusätzlich stehen laut ‚Daily Mail‘ noch knapp 94 Millionen Euro offene Transferzahlungen in den Büchern. Ein Verkauf des 26-Jährigen Torjägers würde also große Finanzlöcher stopfen.

Fehlendes Treuebekenntnis

Kane, der seit 16 Jahren die Schuhe für Tottenham schnürt, ließ zuletzt durchblicken, dass er sich einen Vereinswechsel vorstellen kann: „Ich liebe die Spurs, ich werde sie immer lieben. Aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht nur der Sache wegen bleiben werden, wenn ich der Meinung bin, dass uns als Team nicht weiter oder in die falsche Richtung entwickeln.“

Ob sich ein Klub findet, der in finanziell ungewissen Zeiten eine solche Ablöse zahlt, ist fraglich. Mit Manchester United gab es innerhalb der Premier League eine heiße Spur. Doch die Red Devils scheinen mittlerweile, mit Blick auf eine astronomische Ablöse, von einer Kane-Verpflichtung abgerückt zu sein.