Frohe Kunde bei Yamal

Der FC Barcelona muss im Clásico gegen Real Madrid am 26. Oktober wohl nicht wie befürchtet auf Lamine Yamal (18) verzichten. Wie die ‚Marca‘ berichtet, arbeitet die medizinische Abteilung der Katalanen sogar mit Hochdruck daran, dass das Ausnahmetalent bereits am 18. Oktober gegen den FC Girona im Aufgebot steht.

Trainer Hansi Flick hatte für Sorgenfalten gesorgt, als er vergangene Woche während einer Pressekonferenz erklärte, dass er Yamals Teilnahme am Clásico nicht garantieren könne. Neben Yamal müssen die Blaugrana zudem weiterhin auf Raphinha (28), Gavi (21), Joan García (24), Fermín López (22) und Marc-André ter Stegen (33) verzichten.