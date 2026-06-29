25 Millionen: Zwei Bundesliga-Spuren bei Pejcinovic

Der SC Freiburg und der VfB Stuttgart bekunden offenbar konkretes Interesse an Dzenan Pejcinovic. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, wurde ein Freiburger Angebot von 15 Millionen Euro für den jungen Stürmer abgelehnt.

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Auch der VfB handelte sich zumindest eine vorübergehende Absage ein. Die Schwaben sollen beim VfL wegen einer Verpflichtung angefragt haben – laut dem Bericht jedoch ohne Erfolg.

„Es gibt Anfragen für den Spieler und auch ein Angebot – ja, das stimmt. Aber das entspricht nicht unseren Erwartungen“, so Geschäftsführer Sport Dieter Hecking gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘. Dem Bericht zufolge gebe es „unterhalb einer Ablösesumme jenseits der 25-Millionen-Euro-Marke keine Gesprächsgrundlage“.

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Zahlt ein Verein die Ablöse?

Pejcinovics Vertrag in der Autostadt ist noch bis 2029 befristet. Dass der deutsche U21-Nationalspieler mit den Wölfen in die zweite Liga geht, erscheint als unwahrscheinlich. Ob sich wiederum ein Klub findet, der die aufgerufene Ablöse zahlt, muss sich noch zeigen. Zuletzt wurden auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon mit dem gebürtigen Münchner in Verbindung gebracht.