Lookman wechselt für 40 Millionen

Bei Ademola Lookman ist die Entscheidung gefallen. Der nigerianische Nationalspieler wird sich Atlético Madrid anschließen, berichtet Fabrizio Romano. Dem italienischen Transfermarktexperten zufolge gibt es eine Einigung über ein Ablösepaket zwischen den Rojiblancos und Atalanta Bergamo. Zunächst fließen 35 Millionen Euro, über Boni können fünf weitere Millionen hinzukommen.

Dem ehemaligen Leipzig-Profi winkt in Madrid ein langfristiger Vertrag. Der Medizincheck für den 28-Jährigen wurde bereits angesetzt. Fenerbahce geht somit leer aus. Der Klub aus Istanbul versuchte bis zuletzt, Lookman von einem Wechsel an den Bosporus zu überzeugen.