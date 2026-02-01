Menü Suche
Lookman wechselt für 40 Millionen

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Ademola Lookman im Trikot von Atalanta Bergamo @Maxppp

Bei Ademola Lookman ist die Entscheidung gefallen. Der nigerianische Nationalspieler wird sich Atlético Madrid anschließen, berichtet Fabrizio Romano. Dem italienischen Transfermarktexperten zufolge gibt es eine Einigung über ein Ablösepaket zwischen den Rojiblancos und Atalanta Bergamo. Zunächst fließen 35 Millionen Euro, über Boni können fünf weitere Millionen hinzukommen.

Dem ehemaligen Leipzig-Profi winkt in Madrid ein langfristiger Vertrag. Der Medizincheck für den 28-Jährigen wurde bereits angesetzt. Fenerbahce geht somit leer aus. Der Klub aus Istanbul versuchte bis zuletzt, Lookman von einem Wechsel an den Bosporus zu überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Serie A
La Liga
Süper Lig
Atalanta
Atl. Madrid
Fenerbahce
Ademola Lookman

