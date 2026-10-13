Younes Ebnoutalib (23) wäre im Sommer beinahe beim FC Schalke gelandet. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge lotete der Bundesliga-Absteiger am Deadline Day eine Leihe des Mittelstürmers aus. Eintracht Frankfurt hätte dem Deal grundsätzlich zugestimmt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Arnaud Kalimuendo (24) zurückgeholt wird, Nottingham Forest ließ den Angreifer wiederum nicht gehen.

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Entsprechend blieb Ebnoutalib am Main. Trotz eines starken Saisonstarts (sieben Scorerpunkte in sechs Partien) kam der DFB-Debütant in zwei der vergangenen drei Pflichtspielen nur von der Bank. Die ‚Bild‘ spekuliert, dass der gebürtige Frankfurter im Winter über einen Abflug nachdenken könnte, sollte er von Cheftrainer Adi Hütter nicht häufiger eingesetzt werden.