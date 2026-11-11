United-Job: Conte wird aktiv

Antonio Conte bringt sich für den Cheftrainer-Posten bei Manchester United in Stellung. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat der Italiener den Star-Berater Pini Zahavi engagiert. Dieser soll ihm das Traineramt bei den Red Devils beschaffen.

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Dort steht Michael Carrick vor dem Aus. Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge wird der 45-Jährige zeitnah seines Amtes enthoben. Neben Conte gelten unter anderem auch Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann und US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino als möglicher Nachfolge-Kandidaten.