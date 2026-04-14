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Bundesliga

Wegen Schlotterbeck: Guirassy bricht Training ab

von Fabian Ley - Quelle: WAZ
Serhou Guirassy steht bei vielen Vereinen auf der Wunschliste @Maxppp

Fällt Serhou Guirasssy (30) für die kommende Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) aus? Der Mittelstürmer musste die Einheit am heutigen Dienstag laut der ‚WAZ‘ vorzeitig abbrechen. Der Guineer habe den Trainingsplatz humpelnd verlassen.

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Vorausgegangen sei eine Grätsche von Nico Schlotterbeck (26), bei der der Abwehrchef seinen Teamkollegen offenbar ernsthafter am Fuß traf. Ob Guirassy gegen die Kraichgauer mit an Bord sein wird, ist zur Stunde offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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