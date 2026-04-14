Bundesliga
Wegen Schlotterbeck: Guirassy bricht Training ab
@Maxppp
Fällt Serhou Guirasssy (30) für die kommende Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) aus? Der Mittelstürmer musste die Einheit am heutigen Dienstag laut der ‚WAZ‘ vorzeitig abbrechen. Der Guineer habe den Trainingsplatz humpelnd verlassen.
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Vorausgegangen sei eine Grätsche von Nico Schlotterbeck (26), bei der der Abwehrchef seinen Teamkollegen offenbar ernsthafter am Fuß traf. Ob Guirassy gegen die Kraichgauer mit an Bord sein wird, ist zur Stunde offen.
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