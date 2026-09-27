Konkurrenz legt vor: Wettbieten um Bayern-Flirt Gabriel

Das Wettbieten um die Gunst des englischen Supertalents JJ Gabriel von Manchester United ist komplett entbrannt. Der 15-Jährige, dem eine große Zukunft attestiert wird, wird die Red Devils aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Etliche Topklubs bringen sich derzeit in Stellung.

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Vor allem Real Madrid buhlt um den U17-Nationalspieler, aber auch der FC Bayern hat das Sturmjuwel auf dem Zettel, traf sich in Person von Max Eberl mit den Vertretern des Teenagers und machte sich mit dem Gabriel-Lager vertraut. Laut der ‚Sport‘ schaltet nun jedoch Paris St. Germain einen Gang höher.

Die Zeitung bestätigt, dass PSG großes Interesse an dem Spieler und eine hohe Meinung von seinem Potenzial hat. Die Verantwortlichen des Scheichklubs haben Ali Barat – dem Agenten, der die Interessen von JJ Gabriel vertritt – demnach bereits mitgeteilt, dass sie interessiert sind und bereit sind, ein Angebot zu unterbreiten, sollte der Spieler offen dafür sein.