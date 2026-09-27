Menü Suche
Kommentar 3
Premier League

Konkurrenz legt vor: Wettbieten um Bayern-Flirt Gabriel

Die europäische Klubelite kämpft um Supertalent JJ Gabriel, das Manchester United offenbar spätestens am Saisonende den Rücken kehren wird. Auch der FC Bayern mischt mit, muss sich jedoch harter Konkurrenz erwehren.

von Martin Schmitz - Quelle: Sport
1 min.
JJ Gabriel im United-Trikot @Maxppp

Das Wettbieten um die Gunst des englischen Supertalents JJ Gabriel von Manchester United ist komplett entbrannt. Der 15-Jährige, dem eine große Zukunft attestiert wird, wird die Red Devils aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Etliche Topklubs bringen sich derzeit in Stellung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Real Madrid buhlt um den U17-Nationalspieler, aber auch der FC Bayern hat das Sturmjuwel auf dem Zettel, traf sich in Person von Max Eberl mit den Vertretern des Teenagers und machte sich mit dem Gabriel-Lager vertraut. Laut der ‚Sport‘ schaltet nun jedoch Paris St. Germain einen Gang höher.

Die Zeitung bestätigt, dass PSG großes Interesse an dem Spieler und eine hohe Meinung von seinem Potenzial hat. Die Verantwortlichen des Scheichklubs haben Ali Barat – dem Agenten, der die Interessen von JJ Gabriel vertritt – demnach bereits mitgeteilt, dass sie interessiert sind und bereit sind, ein Angebot zu unterbreiten, sollte der Spieler offen dafür sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Ligue 1
Man United
FC Bayern
PSG
Barcelona
Real Madrid
Joseph Junior Andreou Gabriel

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Man United Logo Manchester United FC
FC Bayern Logo FC Bayern München
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelona Logo FC Barcelona
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Joseph Junior Andreou Gabriel Joseph Junior Andreou Gabriel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert