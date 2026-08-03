Schalke-Chaos: Offizielles Statement zu Lindström

Jesper Lindström sollte am heutigen Montag eigentlich seinen Wechsel zu Schalke 04 abwickeln. Doch mittlerweile ist der Offensivspieler unverrichteter Dinge wieder abgereist. Medienberichten zufolge ließ S04 den Deal platzen, da die SSC Neapel kurzfristig die Transferbedingungen ändern wollte.

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Gegen die Vorwürfe wehrt sich der italienische Großklub jetzt aber in aller Deutlichkeit. In einem offiziellen Statement ist die Rede von „falschen Presseinformationen“. Vielmehr sorge die nach den Verletzungen zweier Spieler veränderte Personallage dafür, dass Schalke nun anderen Personalien statt Lindström priorisiere.

Nota del Club | Lindstrøm👇https://t.co/RfneWo8wo9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 3, 2026

Neapel selbst sei sogar auf neue Schalker Forderungen eingegangen, um den Lindström-Wechsel möglich zu machen. Dieser scheint jetzt aber ein für alle mal geplatzt. Man darf gespannt sein, ob sich auch S04 zu Wort meldet. Neapel droht jedenfalls am Ende seiner Pressemitteilung schon mit rechtlichen Schritten.