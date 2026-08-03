Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schalke-Chaos: Offizielles Statement zu Lindström

von Lukas Hörster
1 min.
Jesper Lindström im VfL-Trikot @Maxppp

Jesper Lindström sollte am heutigen Montag eigentlich seinen Wechsel zu Schalke 04 abwickeln. Doch mittlerweile ist der Offensivspieler unverrichteter Dinge wieder abgereist. Medienberichten zufolge ließ S04 den Deal platzen, da die SSC Neapel kurzfristig die Transferbedingungen ändern wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen die Vorwürfe wehrt sich der italienische Großklub jetzt aber in aller Deutlichkeit. In einem offiziellen Statement ist die Rede von „falschen Presseinformationen“. Vielmehr sorge die nach den Verletzungen zweier Spieler veränderte Personallage dafür, dass Schalke nun anderen Personalien statt Lindström priorisiere.

Neapel selbst sei sogar auf neue Schalker Forderungen eingegangen, um den Lindström-Wechsel möglich zu machen. Dieser scheint jetzt aber ein für alle mal geplatzt. Man darf gespannt sein, ob sich auch S04 zu Wort meldet. Neapel droht jedenfalls am Ende seiner Pressemitteilung schon mit rechtlichen Schritten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Neapel
Schalke 04
Jesper Lindstrøm

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Jesper Lindstrøm Jesper Lindstrøm
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert