Jens Wissing übernimmt eine lukrative Aufgabe. Al Ittihad präsentiert den deutschen Übungsleiter offiziell als neuen Cheftrainer. Beim saudischen Erstligisten folgt der 38-Jährige auf den entlassenen Sérgio Conceição.

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Nach dem enttäuschenden fünften Tabellenplatz in der vergangenen Saison soll Wissing den Verein wieder an die Tabellenspitze führen. Der Ex-Profi unterschreibt bis 2028. Zuletzt war er in Japan für Gamba Osaka verantwortlich.