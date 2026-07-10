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Offiziell SPL

Deutscher Trainer für Al Ittihad

von Julian Jasch
Jens Wissing an der Seitenlinie @Maxppp

Jens Wissing übernimmt eine lukrative Aufgabe. Al Ittihad präsentiert den deutschen Übungsleiter offiziell als neuen Cheftrainer. Beim saudischen Erstligisten folgt der 38-Jährige auf den entlassenen Sérgio Conceição.

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Nach dem enttäuschenden fünften Tabellenplatz in der vergangenen Saison soll Wissing den Verein wieder an die Tabellenspitze führen. Der Ex-Profi unterschreibt bis 2028. Zuletzt war er in Japan für Gamba Osaka verantwortlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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