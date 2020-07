Darmstadt tütet Mai-Leihe ein

Der FC Bayern verleiht Abwehrtalent Lars Lukas Mai an Zweitligist Darmstadt 98. Bei den Lilien unterschreibt der 20-jährige Innenverteidiger für die Saison 2020/21. Seinen bis 2022 datierten Vertrag in München verlängerte Mai zuvor bis 2023. Über eine mögliche Kaufoption machen die Vereine keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mai spielt seit der U16 für den FC Bayern, für die Profis kam er 2018 unter Jupp Heynckes zu zwei Einsätzen. In der abgelaufenen Saison wurde Mai mit Bayern II Drittliga-Meister. Ab Sommer geht es eine Liga höher weiter.

„Nächster Schritt in seiner Entwicklung“

Mai sagt über seinen Wechsel ans Böllenfalltor: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich beim SV Darmstadt 98 die Chance bekomme, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen und mich hier sowohl fußballerisch als auch persönlich weiterzuentwickeln. Der SV 98 ist ein toller, familiärer Verein. Weil auch die Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen echt super waren, habe ich bei der Anfrage der Lilien nicht lange zögern müssen. Ich freue mich auf die Saison in Darmstadt und bin heiß darauf, mit meinem neuen Team loszulegen.“

Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann begründet die Mai-Verpflichtung wie folgt: „Wir haben stets kommuniziert, dass wir gerade in der Abwehrzentrale Handlungsbedarf sehen. Daher sind wir überaus froh, dass wir mit Lars Lukas Mai einen talentierten Spieler für uns gewinnen konnten. Er hat in der zurückliegenden Drittliga-Saison, in der er als Stammspieler mit der U23 von Bayern München Meister wurde, gezeigt, dass er im Herrenbereich angekommen ist. Wir sind davon überzeugt, dass Lukas bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und uns mit seinen Qualitäten voranbringen kann.“