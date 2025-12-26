Bericht: Real-Wechsel von Upamecano „praktisch ausgeschlossen“

Das oberste Ziel des FC Bayern ist derzeit die Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Dayot Upamecano. Unbedingt möchte der Rekordmeister den Innenverteidiger halten, auch zu Zugeständnissen, wie dem Gewähren einer Ausstiegsklausel ab 2027, ist man an der Säbener Straße bereit. Nun scheint es aber gute Nachrichten zu geben.

Laut einem Bericht von ‚ESPN‘ darf ein Wechsel des Franzosen zu Real Madrid nach einer Prüfung der Blancos als „praktisch ausgeschlossen“ angesehen werden. Das Portal beruft sich dabei auf Quellen aus dem Vereinsumfeld der Königlichen.

Aus welchen Gründen ein Wechsel unwahrscheinlich ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Sicher ist aber, dass Real der härteste Konkurrent der Bayern im Upamecano-Poker ist. Sollte die Meldung der Wahrheit entsprechen, wären die Bayern also einen großen Schritt vorangekommen.

Schlotterbeck neuer Favorit

Als Favorit hat Real dem Bericht zufolge stattdessen zwei andere Innenerteidiger auserkoren. Neben Jérémy Jacquet (20) von Stade Rennes steht auch Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund in der Gunst der Madrilenen weit oben. Man darf gespannt sein, wann der erste Dominostein im Innenverteidiger-Markt fällt.