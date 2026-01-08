Arsenal-Juwel Nwaneri vor Leihe?

Mit Blick auf den bevorstehenden Abgang von Antoine Semenyo (26) zu Manchester City nimmt der AFC Bournemouth Ethan Nwaneri ins Visier. Wie der ‚Independent‘ berichtet, peilen die Cherries eine Leihe des 18-Jährigen bis zum Saisonende an. Das Offensivtalent präferiere Stand jetzt allerdings einen Verbleib beim FC Arsenal.

Da die Einsatzzeiten von Nwaneri in der laufenden Spielzeit limitiert sind, wittert Bournemouth seine Chance. Der aktuelle Tabellen-15. der Premier League hat in der Offensive Handlungsbedarf. Neben der Lücke, die Semenyo hinterlässt, wiegen auch die langfristigen Ausfälle der Außenstürmer Justin Kluivert (26) und Ben Doak (20) schwer.