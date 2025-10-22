PSG: Drei Interessenten für Safonov

Matvey Safonov könnte Paris St. Germain im Winter vorübergehend verlassen. Laut dem russischen Portal ‚Sport24‘ zeigen der FC Valencia sowie die portugiesischen Vereine Sporting Braga und Sporting Lissabon Interesse an einer Leihe des russischen Nationaltorhüters. PSG stehe einem solchen Schritt offen gegenüber, um dem Keeper mehr Spielpraxis zu ermöglichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Safonov, der im Sommer 2024 vom FK Krasnodar gekommen war und bis 2029 unter Vertrag steht, hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel absolviert. „Natürlich möchte ich spielen und beweisen, dass ich es verdiene, Spielzeit zu bekommen und dass ich konkurrenzfähig bin“, erklärte der 26-Jährige zuletzt nach der Länderspielpause. Nach 17 Einsätzen in der vergangenen Saison steht Safonov aktuell im Schatten von Lucas Chevalier (23), eine Leihe scheint daher möglich.