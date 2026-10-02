Arnold poltert: „Bin 0,0 zufrieden“

Maximilian Arnold reicht seine aktuelle Rolle beim VfL Wolfsburg nicht aus. „Ich bin mit der Situation einfach nicht zufrieden, klipp und klar: 0,0 zufrieden. Das ist nicht mein Anspruch“, gab der Mittelfeldroutinier nach dem 4:1-Testspielsieg gegen den TSV Havelse zu Protokoll. Nach sechs Spielen stehen für Arnold erst 182 Einsatzminuten auf der Habenseite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund einer langen Verletzungspause habe der 32-Jährige damit gerechnet, dass er erstmal langsam reinkommen muss. „Trotzdem nicht so. Damit habe ich nicht gerechnet“, so Arnold, der öffentlich eine Veränderung fordert: „Ich habe Mehrwert für die Mannschaft. Und ich hoffe, dass der Trainer das schnellstmöglich auch sieht.“ Auf Nachfrage, was passiere, wenn Trainer Tobias Strobl das nicht sehe, antwortete der Wolfsburger Kapitän vielsagend: „Dann schauen wir mal, was passiert.“