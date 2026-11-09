RB: Orban-Entscheidung steht an

Willi Orbán (34) wird offenbar bei RB Leipzig ein weiteres Kapitel aufschlagen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist für den Winter gemeinsam mit Geschäftsführer Marcel Schäfer ein Sondierungsgespräch über einen neuen Vertrag geplant, das dann „harmonisch in einer Vertragsverlängerung mündet“.

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Orbán steht seit 2015 bei den Sachsen unter Vertrag. Mit nunmehr 400 Pflichtspielen liegt der Abwehrchef aktuell auf Platz zwei der ewigen RB-Bestenliste. An der Spitze thront Yussuf Poulsen (32), dessen Rekordmarke von 425 Einsätzen aber sogar noch in dieser Spielzeit erreichbar ist.