Mauro Lustrinelli muss sich bei Union Berlin derzeit keine Sorgen um seinen Trainerjob machen. Da betonte Klubpräsident Dirk Zingler bei seinem Auftritt im Rot-Weißen Salon im Altstadttheater Köpenick: „Wir führen nach dem vierten Spieltag keine Personaldiskussionen. Wir haben ihn ja verpflichtet mit dem Wunsch und mit der Aufgabe, unseren Fußball etwas zu verändern. Das macht er jetzt.“ Der Hauptstadtklub war mit nur einem Punkt aus vier Spielen in die Saison gestartet und konnte am Wochenende gegen die SV Elversberg (1:0) den ersten Dreier einfahren.

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Der Fehlstart sei allerdings einkalkuliert gewesen. „Wir wussten auch, dass das erste Auswärtsspiel in Leverkusen und das zweite in München, Spiele sein werden, in denen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht punkten. Zum Start hatten wir Frankfurt, dann kam ein selbstbewusster Aufsteiger mit einem tollen Trainer. Das Spiel gegen Schalke hätte auch 2:2 ausgehen können. Uns war bewusst, dass das holprig wird“, so Zingler, „wir müssen sehen, wie die spielenden Jungs das annehmen. Glauben die selbst daran, dass sie den Fußball, den wir jetzt spielen wollen, spielen können? Gegen Elversberg haben wir alle ein bisschen gesehen, was der Trainer vorhat.“