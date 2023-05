FC Bayern: Upamecano macht Fortschritte

Dayot Upamecano hat sein Comeback für den FC Bayern fest im Blick. Am heutigen Dienstag vermeldete der deutsche Rekordmeister, dass der Innenverteidiger inzwischen ins Lauftraining eingestiegen ist. Als nächste Etappe steht das Mannschaftstraining an, ehe Upamecano wieder in den Münchner Spieltagskader zurückkehrt.

Vergangene Woche hatte sich der 24-Jährige einen Muskelfaserriss zugezogen, wird seiner Mannschaft aber nicht allzu lange fehlen und im Saison-Endspurt wieder mit von der Partie sein. Keine Rolle mehr spielen dürfte hingegen Abwehr-Kollege Lucas Hernández, der sich nach seiner langwierigen Kreuzband-Verletzung aber zumindest wieder im Indiviualtraining befindet.

