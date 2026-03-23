Pepis XXL-Transfer geplatzt

Der bereits sicher geglaubte Wechsel von Ricardo Pepi zum FC Fulham ist vorerst vom Tisch. Gegenüber ‚ESPN‘ bestätigte Earnie Stewart, Technischer Direktor der PSV Eindhoven, dass der Grund für den Rückzug der Cottagers an einer speziellen Bedingung lag. Fulham wollte die Möglichkeit erhalten, den Transfer nachträglich noch abzusagen, wenn sich Pepi bis zum Ende der Saison erneut verletzen würde.

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Der 23-jährige US-Amerikaner hatte sich im Januar 2025 eine Knieverletzung zugezogen, die ihn lange außer Gefecht setzte. Darüber hinaus brach er sich zu Beginn des Jahres den Unterarm. Seit Ende Februar ist er aber wieder voll einsatzfähig. Die Vereine hatten sich bereits auf einen Deal über 36 Millionen Euro Ablöse plus vier Millionen Euro Boni geeinigt. Pepi reiste zum Medizincheck nach London, kam allerdings unverrichteter Dinge wieder zurück nach Eindhoven.