Sandhausen präsentiert neuen Trainer

Tomas Oral übernimmt den SV Sandhausen. Wie der Zweitligist bekanntgibt, folgt der 49-Jährige auf Alois Schwartz, der beim Tabellenletzten am gestrigen Sonntag seinen Hut nehmen musste. Oral erklärt mit Blick auf seine neue Aufgabe: „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Natürlich bin ich mir der Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst. Doch wenn wir an einem Strang ziehen und die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigt, werden wir die Klasse halten. Davon bin ich überzeugt. Ohne diese Überzeugung hätte ich die Aufgabe hier in Sandhausen nicht angenommen.“

Auch Präsident Jürgen Machmeier ist mit der Verpflichtung des Übungsleiters zufrieden: „Tomas Oral konnte uns in kurzer Zeit von seiner Spielidee überzeugen. Deshalb sind wir sicher, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die Trendwende schnell einzuleiten und somit den Klassenerhalt zu sichern.“ Vor seinem Engagement bei Sandhausen trainierte Oral unter anderem den FC Ingolstadt, den Karlsruher SC und den FSV Frankfurt. Darüber hinaus arbeitete er als Co-Trainer beim FC Fulham.

