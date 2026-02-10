Real: Abwehrlösung endlich gefunden?

Real Madrid möchte die Defensive umbauen. Die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) laufen am Saisonende aus, eine Verlängerung hängt in beiden Fällen in der Schwebe. In der Folge fahnden die Verantwortlichen nach zwei neuen Innenverteidigern. Verstärkung könnte von der Insel kommen.

Laut ‚TyC Sports‘ haben die Königlichen konkretes Interesse an Cristian Romero von Tottenham Hotspur. In die Karten spielen könnte den Madrilenen dabei das aktuelle Verhältnis zwischen dem 27-Jährigen und den Spurs. In den sozialen Medien schoss der Argentinier zuletzt gegen seinen Arbeitgeber und zeigte sich insbesondere mit der Transferpolitik unzufrieden.

Im Werben um Romero muss sich Real aber mit zwei Liga-Kontrahenten auseinandersetzen. Insbesondere Atlético Madrid findet Gefallen an dem Innenverteidiger, dessen Vertrag in Nordlondon noch bis 2029 läuft. Zudem wird Romero mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Qual der Wahl für den Tottenham-Kapitän also.