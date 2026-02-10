Menü Suche
La Liga

Real: Abwehrlösung endlich gefunden?

Real Madrid sucht händeringend nach neuem Abwehrpersonal. An einem prominenten Namen hat man scheinbar Gefallen gefunden.

von Luca Hansen - Quelle: TyC Sports
1 min.
Cristian Romero jubelt @Maxppp

Real Madrid möchte die Defensive umbauen. Die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) laufen am Saisonende aus, eine Verlängerung hängt in beiden Fällen in der Schwebe. In der Folge fahnden die Verantwortlichen nach zwei neuen Innenverteidigern. Verstärkung könnte von der Insel kommen.

Laut ‚TyC Sports‘ haben die Königlichen konkretes Interesse an Cristian Romero von Tottenham Hotspur. In die Karten spielen könnte den Madrilenen dabei das aktuelle Verhältnis zwischen dem 27-Jährigen und den Spurs. In den sozialen Medien schoss der Argentinier zuletzt gegen seinen Arbeitgeber und zeigte sich insbesondere mit der Transferpolitik unzufrieden.

Im Werben um Romero muss sich Real aber mit zwei Liga-Kontrahenten auseinandersetzen. Insbesondere Atlético Madrid findet Gefallen an dem Innenverteidiger, dessen Vertrag in Nordlondon noch bis 2029 läuft. Zudem wird Romero mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Qual der Wahl für den Tottenham-Kapitän also.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
La Liga
Premier League
Real Madrid
Spurs
Cristian Romero

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Cristian Romero Cristian Romero
