Haalands Ankunft verzückt England | Gerangel um de Ligt

Die Haaland-Mania beginnt

Nachdem mit Darwin Núñez am gestrigen Montag einer der Topstürmer der kommenden Premier League-Saison abgefeiert wurde, macht sich heute Erling Haaland in den Schlagzeilen breit. Der Norweger schickt der Liga direkt eine Warnung, was beispielsweise der ‚Mirror‘ aufnimmt: „Passt auf, ich werde noch besser“. „Peps Preisträger“, prangt auch auf der Titelseite des ‚Daily Star‘, der in der Tormaschine jetzt schon eine „Sensation“ sieht. Der ‚Guardian‘ fasst nach den Aktivitäten der zurückliegenden Tage zusammen: „Liverpool und City warnen mit neuen Stürmern“.

Suárez flirtet mit der Alten Dame

Routiniers haben nach wie vor Hochkonjunktur in der Serie A. „Juve prüft Suárez“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Demnach ist die 35-jährige Tormaschine Plan B bei der Alten Dame, sollten sich die Pläne mit dem nicht gerade viel jüngeren Ángel Di María (34) zerschlagen.

Großangriff auf De Ligt?

Darüber hinaus könnte sich bei Juventus Turin etwas auf der Abgabeseite tun. Der ‚Corriere dello Sport‘ titelt mit dramatischem Unterton: „Ganz Europa im Angriff, Juve zittert um De Ligt“. Der FC Chelsea, der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Paris St. Germain und der FC Barcelona werden von der Sporttageszeitung als Interessenten aufgezählt, sozusagen alles was Rang und Namen hat. Als Diskussionsgrundlage für die Großjagd hält die nach wie vor ausstehende Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags her. „Die Jagd ist eröffnet“, schreibt der ‚Corriere‘ weiter.