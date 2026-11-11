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Bundesliga

Schalke 04: Aufatmen bei Karius

von Emanuel Schultz
Loris Karius im Schalke-Trikot @Maxppp

Loris Karius ist beim FC Schalke 04 wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das teilt der Bundesligist am heutigen Mittwoch mit. Am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (1:2) musste der 33-Jährige verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz.

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Grund dafür war ein Zusammenstoß mit Teamkollege Robin Gosens (32). Für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18:30 Uhr) dürfte Karius nun wieder eine Option sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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