Bundestrainer: Klopp gibt grünes Licht

Schon vor dem WM-Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft wurde eifrig spekuliert, ob Jürgen Klopp nach dem Turnier in Nordamerika den Posten als Bundestrainer übernehmen könnte. Nach der gestrigen Blamage gegen Paraguay nehmen diese Gerüchte nun ordentlich Fahrt auf.

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Nach Informationen von ‚Sky‘ stünde Klopp bereit, sollte Nagelsmann entlassen werden – der 59-Jährige „würde […] den Bundestrainer-Job übernehmen, wenn der DFB auf ihn zukommt.“

Ob das geschehen wird, ist noch offen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf kündigte heute eine umfassende Analyse an. Laut ‚Sky‘ ist eine Nagelsmann-Trennung ein „ernsthaftes Thema“, der Rückhalt im Präsidium soll bröckeln.

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Sollte Julian Nagelsmann seinen Posten räumen? Ja, ein neuer Trainer muss frischen Wind bringen Nein, er sollte mit jungen Spielern den Wiederaufbau angehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Klopp seinerseits steht noch bis Ende 2029 und ohne Ausstiegsklausel bei Red Bull als Global Sports Director unter Vertrag. Im Fall der Fälle dürfte sich aber eine Lösung finden.