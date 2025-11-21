Flick über Messi-Comeback: „Warum nicht?“

Hansi Flick hätte nichts dagegen, Lionel Messi (38) zu trainieren, bleibt dahingehend aber realistisch. „Warum nicht? Messi ist der beste Fußballer der vergangenen zehn Jahre – oder mehr. Ich habe ihm immer gerne zugeschaut. Was er erreicht hat, ist unglaublich. Natürlich wäre er für jedes Team gut. Aber die Fakten besagen: Sein Vertrag läuft bis 2028, mein Vertrag endet 2027. Für mich stellt sich die Frage daher nicht“, sagte der Coach des FC Barcelona auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag.

Messi hatte dem renovierten Camp Nou, das gegen Athletic Bilbao am morgigen Samstag (16:15) erstmals seit fast zweieinhalb Jahren wieder Heimspielstätte der Blaugrana ist, kürzlich einen Besuch abgestattet und betont: „Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte.“ Vor rund einem Monat unterschrieb der achtfache Weltfußballer allerdings ein neues Arbeitspapier bei Inter Miami.