Köln holt überraschende Mittelfeld-Verstärkung
Der 1. FC Köln hat bei der WM Verstärkung für das defensive Mittelfeld gefunden. Der Deal steht bereits kurz bevor.
Der 1. FC Köln sichert sich die Dienste von Mittelfeldspieler Paul Okon-Engstler (21). Fabrizio Romano berichtet, dass der Transfer des australischen WM-Fahrers vom Sydney FC in die Domstadt unmittelbar vor dem Abschluss steht.
Rund eine Million Euro Ablöse fließe nach Sydney, Medizincheck und Unterschrift seien für die kommende Woche anberaumt.
Bei der Weltmeisterschaft kam Okon-Engstler in allen vier Partien der Socceroos zum Einsatz, zweimal stand der 1,85 Meter große Linksfuß sogar in der Startformation.
In Köln füllt Okon-Engstler das Kaderloch, das durch die Abgänge von Eric Martel (24/FSV Mainz) und Denis Huseinbasic (24/SC Braga) entstanden ist. Ebenfalls sehr hoch im Kurs: Edson Álvarez (28/West Ham United), der sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann.
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