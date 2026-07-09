Köln holt überraschende Mittelfeld-Verstärkung

Der 1. FC Köln sichert sich die Dienste von Mittelfeldspieler Paul Okon-Engstler (21). Fabrizio Romano berichtet, dass der Transfer des australischen WM-Fahrers vom Sydney FC in die Domstadt unmittelbar vor dem Abschluss steht.

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Rund eine Million Euro Ablöse fließe nach Sydney, Medizincheck und Unterschrift seien für die kommende Woche anberaumt.

Bei der Weltmeisterschaft kam Okon-Engstler in allen vier Partien der Socceroos zum Einsatz, zweimal stand der 1,85 Meter große Linksfuß sogar in der Startformation.

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In Köln füllt Okon-Engstler das Kaderloch, das durch die Abgänge von Eric Martel (24/FSV Mainz) und Denis Huseinbasic (24/SC Braga) entstanden ist. Ebenfalls sehr hoch im Kurs: Edson Álvarez (28/West Ham United), der sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann.