Bundesliga
BVB: 20 Millionen für Silva – geht Chukwuemeka?
Beim BVB könnte es noch zu zwei prominenten Abgängen kommen. Fábio Silva und Carney Chukwuemeka dürfen bei entsprechenden Offerten gehen.
@Maxppp
Borussia Dortmund wäre bereit, Stürmer Fábio Silva (24) bei einem passenden Angebot zu verkaufen. Laut ‚Sky‘ stellt sich der BVB eine Ablöse von 20 Millionen Euro vor. Interesse signalisierten zuletzt die La Liga-Klubs Betis Sevilla und Real Sociedad.
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Dortmund hatte Silva erst vor einem Jahr für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet, die Erwartungen konnte der Portugiese nur selten erfüllen.
Ähnliches gilt für Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka (22), der für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea kam. ‚Sky‘ berichtet, dass der BVB den österreichischen Nationalspieler bei einem guten Angebot ziehen lassen würde.
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