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Offiziell 2. Bundesliga

Hannover holt Trainer-Liebling

von Lukas Hörster - Quelle: hannover96.de
1 min.
Jean Hugobet im Trikot des 1. FC Magdeburg @Maxppp

Hannover 96 rüstet sich für den neuerlichen Anlauf in Richtung Bundesliga-Rückkehr. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt Jean Hugonet (26) ablösefrei vom 1. FC Magdeburg nach Niedersachsen.

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Beim FCM arbeitete der Innenverteidiger bereits erfolgreich mit dem heutigen Hannover-Coach Christian Titz zusammen. Diesem sprach Jonas Boldt erst am gestrigen Montag sein vollstes Vertrauen aus. Der neue Sportchef sagt über Hugonet: „Der Transfer ist gut vorbereitet und mit dem Spieler umgesetzt worden. Ich freue mich, dass wir Jean Hugonet ablösefrei für uns gewinnen konnten, weil es ein Spieler ist, der unbestritten ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt und eine Qualität hat, die uns weiterhilft und voranbringt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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