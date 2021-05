Medien: Champions League-Finale in Porto

Das Spiel der Spiele im Klubfußball wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr in Porto ausgetragen. Laut ‚Telegraph‘ erhält das Estádio do Dragão den Zuschlag für das Champions League-Endspiel am 29. Mai. Dann treffen der FC Chelsea und Manchester City im Finale aufeinander.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich war Istanbul als Austragungsstätte für die Partie vorgesehen. Aufgrund britischer Reisebeschränkungen im Rahmen der anhaltenden Corona-Pandemie sah sich die UEFA nun gezwungen umzuplanen. Für die englischen Teams wäre eine Reise in die Türkei nicht möglich gewesen. Dem Spiel sollen mehr als 20.000 Zuschauer beiwohnen.