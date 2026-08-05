Real Madrid hat das Vertragsangebot für Vinicius Junior (26) noch einmal erhöht. Das berichtet ‚The Athletic‘. Am heutigen Mittwoch soll es zu neuen Gesprächen zwischen Verein und Spielerseite gekommen sein. Eine Entscheidung steht noch aus, laut der ‚Marca‘ herrscht aber Optimismus, dass es zu einer Einigung kommt.

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Vinicius forderte zuletzt ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro, Real bot 22 Millionen – jetzt soll die Differenz nicht mehr allzu groß sein. Der interessierte FC Arsenal würde somit in die Röhre gucken. Die Gunners wären ‚Cadena SER‘ zufolge bereit, eine Ablöse von bis zu 120 Millionen für Vini zu zahlen. Der Vertrag des Brasilianers läuft in einem Jahr aus.