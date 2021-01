Arsenal: Buendía wird teuer

Der FC Arsenal muss tief in die Tasche greifen, will er Emiliano Buendía an Bord holen. ‚Sky Sports‘ zufolge verlangt Norwich City für den argentinischen Offensivspieler umgerechnet zwischen 45 und 55 Millionen Euro.

Buendía wechselte vor zweieinhalb Jahren aus Spanien vom FC Getafe auf die Insel. In der aktuellen Saison stehen nach 20 Spielen in Englands zweiter Liga sieben Tore und sieben Assists auf dem persönlichen Konto des 24-Jährigen.