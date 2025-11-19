Menü Suche
Zum Nulltarif: Schwarz zurück in die Bundesliga?

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild | kicker
Sandro Schwarz @Maxppp

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Paul Simonis fällt beim VfL Wolfsburg unter anderem auch der Name Sandro Schwarz. Das ist der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Neben dem 47-jährigen Übungsleiter, dessen Arbeitspapier bei RB New York zum Jahresende ausläuft, gehören auch weitere prominente Namen zum Kandidatenkreis. Zunächst wolle man in der Autostadt aber abwarten, wie sich das Bundesliga-Team unter Interimscoach Daniel Bauer entwickelt, bevor ein externer Trainer an Bord geholt wird.

Derweil fahnden die Wolfsburger auch nach Kader-Verstärkungen. Innenverteidiger Kristoffer Ajer (27/FC Brentford) sowie Mittelstürmer Niclas Füllkrug (32/West Ham United) stehen unter Beobachtung. Das letzte Wort soll Andreas Schicker obliegen, dessen angestrebte Verpflichtung als neuer Sportdirektor aber längst nicht in trockenen Tüchern ist. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge finden am heutigen Mittwoch Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Bundesligisten statt – fraglich sei, ob die TSG Hoffenheim den Geschäftsführer Sport gegen eine Ablösesumme ziehen lässt. Als potenzieller Nachfolger wird Ex-HSV-Funktionär Jonas Boldt gehandelt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
